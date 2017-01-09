Hamile kadını kurtarmak için seferber oldular

Silivri’de arıtma istasyonu mevkiinde bulunan bir evde sancılanan hamile kadına 112 sağlık görevlileri buzlanmadan dolayı alternatif yolları kullanarak ulaştı. 8 aylık hamile kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Silivri arıtma istasyonu mevkiinde bulunan bir evde 8 aylık hamile bir kadın sancılandı.Yoğun kar yağışı nedeniyle sancılanan kadını evden çıkaramayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kadının yaşadığı eve gitmeye çalışan sağlık ekipleri 1 Kasım Caddesi sonunda aşırı kar ve buzlanmadan dolayı ilerleyemeyerek kara saplandı. Ambulans görevlileri çevreden temin ettikleri küreklerle kara saplanan ambulansı kendi imkânlarıyla çıkarmayı başardı. Başka bir alternatif yoldan devam eden sağlık görevleri 8 aylık hamile kadına ulaşmayı başardı. Sedye ile ambulansa alınan genç kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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