Halisdemir ailesinin acı günü

15 Temmuz hain darbe girişiminde düşmana ilk kurşunu sıkan Şehit Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in kayınvalidesi Bursa’da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Vefat haberini alan Bursa Valisi İzzettin Küçük, aileye taziyelerini iletmek için gittiği hastane de yaptığı açıklama da: “ Ben öncelikle Bursa da bulunan akrabalarının yanına Niğde’den ziyarete geldiği esnada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastane de vefat eden merhume Fatma Halisdemir’e Allah’tan rahmet diliyorum. Halisdemir ailesi bağırlarından çıkardıkları kahraman Astsubay’ımız ile artık tüm Türkiye’ye maal olmuş bir ailedir. Bu ülke için kanlarını seve seve vermiş tüm şehitlerimizin emanetleri, bizim emanetlerimizdir. Onların her daim yanlarında olmakta boynumuzun borcudur.” Dedi.

Şehit Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in kayınvalidesi Fatma Halisdemir, yarın öğle namazına müteakip Niğde’nin Bor İlçesi Çukurkuyu Kasabası Hamzalı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlanacak.

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