Halepli minik katliamları dünyaya böyle duyurdu
06 Aralık 2016  //  By:   //  Dünya, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Halep’te katliamları dünyaya duyuran küçük Bana el Abed sosyal medya üzerinden yine insanın içine dokunan bir paylaşımda bulundu Bana bu kez “Saldırı altındayız. Gidecek hiçbir yer yok. Her dakika ölüm gibi. Bize dua edin. Hoşçakalın” mesajını paylaştı.

Suriye’nin  Halep kentinde yaşanan katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya  duyuran 7 yaşındaki Bana el Abed, saldırı altında olduklarını duyurdu.

Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan ve hesabına  ulaşılamayan Bana, dün gece Twitter’da “Saldırı altındayız. Gidecek hiçbir yer  yok. Her dakika ölüm gibi. Bize dua edin. Hoşçakalın.” mesajını paylaştı.

Doğu Halep’in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce Twitter’da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona  ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyor.

ANNE KIZIN YAKLAŞIK 210 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Bana, 27 Kasım’daki mesajında evlerinin bombalandığını yazmış ve toz  içinde bir fotoğrafını yayınlamıştı. Annesi Fatma’nın “Şimdi ordunun bizi yakaladığına eminiz. Birbirimizi başka bir gün göreceğiz sevgili dünya” mesajını  paylaştığı cumartesi gününden bu yana anne kızdan haber alınamıyordu.  Takipçileri, anne ve kızın ortadan kaybolması üzerine Twitter’da “#WhereisBana” etiketiyle bine yakın mesaj paylaşmıştı.

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