Halep’te katliamları dünyaya duyuran küçük Bana el Abed sosyal medya üzerinden yine insanın içine dokunan bir paylaşımda bulundu Bana bu kez “Saldırı altındayız. Gidecek hiçbir yer yok. Her dakika ölüm gibi. Bize dua edin. Hoşçakalın” mesajını paylaştı.

Suriye’nin Halep kentinde yaşanan katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el Abed, saldırı altında olduklarını duyurdu.

Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan ve hesabına ulaşılamayan Bana, dün gece Twitter’da “Saldırı altındayız. Gidecek hiçbir yer yok. Her dakika ölüm gibi. Bize dua edin. Hoşçakalın.” mesajını paylaştı.

Doğu Halep’in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce Twitter’da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyor.

ANNE KIZIN YAKLAŞIK 210 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Bana, 27 Kasım’daki mesajında evlerinin bombalandığını yazmış ve toz içinde bir fotoğrafını yayınlamıştı. Annesi Fatma’nın “Şimdi ordunun bizi yakaladığına eminiz. Birbirimizi başka bir gün göreceğiz sevgili dünya” mesajını paylaştığı cumartesi gününden bu yana anne kızdan haber alınamıyordu. Takipçileri, anne ve kızın ortadan kaybolması üzerine Twitter’da “#WhereisBana” etiketiyle bine yakın mesaj paylaşmıştı.