Hakkari’den yürek yakan haber: 3 asker şehit
31 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı, 4 terörist etkisiz hale getirildi…

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Hisar Dağı Dağlıca bölgesinde bugün saat 14.00 sıralarında operasyonda olan güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Sisin etkili olduğu bölgede, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışmalar aralıklarla sürüyor.

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