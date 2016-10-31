Hakkari’den yürek yakan haber: 3 asker şehit
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı, 4 terörist etkisiz hale getirildi…
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Hisar Dağı Dağlıca bölgesinde bugün saat 14.00 sıralarında operasyonda olan güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Sisin etkili olduğu bölgede, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışmalar aralıklarla sürüyor.