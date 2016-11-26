Hakkari’den yürek yakan haber: 1 şehit

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu.



Şemdinli ilçesi, Yeşilova karakoluna bağlı Gerdan Tepe üssüne PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir güvenlik görevlisi şehit oldu. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için bölgede havadestekli operasyon başlatıldı.

ŞIRNAK’TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. İki gün önce başlatılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu. Şırnak Valiliği tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada “İlimiz Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten; iki 2 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilerek, operasyonlarda bugün itibariyle toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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