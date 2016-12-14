Hain saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, birisi bombalı araç diğeri canlı bomba yöntemiyle düzenlenen saldırıları gerçekleştiren iki teröristin eşkalinin belirlendiği kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, saldırıda kullanılan otomobilin, internet ilanından ulaşılan kişiden satın alınıp, üçüncü şahıs üzerinden saldırıyı gerçekleştirenlere ulaştırıldığı bildirildi. Olay yerinden toplanan bulgular üzerinde yapılan inceleme sonucu, saldırıda kullanılan araca, C4 plastik patlayıcı, bilye ve metal parçalarla güçlendirilmiş bombanın yerleştirildiğinin, canlı bombanın ise üzerine giydiği bilye, vida ve C4 plastik patlayıcı döşeli yeleği infilak ettirdiğinin belirlendiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında terör ve istihbarat uzmanlarınca oluşturulan özel ekibin, İstanbul’un farklı noktalarından toplanan 86 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini incelediği ifade edildi.

Kamera kayıtlarında, iki teröristin, araçla keşif yaptıkları bazı emniyet binaları ile polislerin nöbet tuttuğu noktaların iyi korunması üzerine Beşiktaş’a yöneldiğinin, Maçka Parkı yakınında teröristlerden birinin araçtan inmesinden kısa süre sonra art arda patlamaların gerçekleştirildiğinin görüldüğü bildirildi.

Terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli ve sosyal medyadan terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 11 kişinin sorguları devam ediyor.

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