Hain saldırıyı o örgüt üstlendi

İstanbul Beşiktaş’taki hain saldırılarda 41 evladını şehit veren Türkiye yasa boğuldu. Başbakan Binali Yıldırım PKK’yı işaret etti, saldırıyı TAK üstlendi.



BOMBALI ARAÇ CHEVROLET OTOMOBİL

Bombalı saldırıda ilk patlama, Gazhane Caddesi üzerinde Beleştepe olarak bilinen çevik kuvvet ekiplerinin beklediği noktada oldu. Bomba yüklü Chevrolet marka otomobil patlama sırasında seyir halindeydi. Yerde yaklaşık iki metre çapında çukur açan şiddetli patlama İstanbul’un birçok yerinden duyuldu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ”Teröristlerin 300-400 kilo patlayıcı kullandığı değerlendiriliyor” dedi.

CANLARI PAHASINA DURDURDULAR

İlk saldırının ardından, stadın arka tarafından Maçka Parkı’na girişte polisler, çevik kuvvet polis otobüslerine doğru yürüyen bir kişiden şüphelendi. Şüpheli, otobüslere ulaşamadan polisler tarafından durduruldu. Paniğe kapılan canlı bomba hedefine ulaşamadan kendini patlattı. Hayatını tehlikeye atan kahraman polislerden beşi burada şehit oldu. Şehit yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi gün boyu sürdü.

1 HAFTA PUSUYA YATMIŞLAR

İstanbul Beşiktaş’ta 8’u sivil, 33’ü polis 41 kişinin şehit edildiği hain saldırının 400 kiloluk plastik patlayıcı ile düzenlendiği, PKK’lı teröristlerin polislerin bir araya gelmesini bekledikten sonra bomba yüklü aracı bölgeye götürüp patlattığı belirlendi.

TÜRKİYE, önceki akşam Beşiktaş- Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena’nın hemen yakınındaki 2 bombalı saldırıyla yasa boğuldu. Biri bombalı aracın patlatılması, diğeri canlı bombanın kendini havaya uçurmasıyla düzenlenen kalleş saldırılarda 8’i sivil, 33’ü polis olmak üzere 41 kişi şehit düştü.

Saldırının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, ‘Beleştepe’ olarak bilinen yerde patlatılan aracın motoru 50 metre ileride bulundu. Motoru inceleyen ekipler, şase numarasına, bu bilgiden de plaka ve tescil kayıtlarına ulaştı. Aracın satışının 1 hafta önce Bağcılar İlçesi’nde yapıldığı ortaya çıktı. PKK’lı teröristler, 20 bin TL’ye satın alınan ChevroletAveo marka otomobili, bombanın yerleştirilmesinin ardından, saldırıda aracı kullandığı değerlendirilen ‘Murat’ kod adlı teröriste teslim etti.

400 KİLO PATLAYICI

Saldırıyı yaptığı değerlendirilen terörist, maç bitiminde kalabalık dağıldıktan sonra, 400 kilo patlayıcı yüklenmiş otomobili polis otobüslerinin bulunduğu bölgeye yakın bir yere götürerek park etti. Önce Beşiktaş, ardından Bursaspor taraftarları stattan ayrıldı. Görevi sona eren polislerin topluca bir araya geldiğini gören terörist, otomobili bu bölgeye doğru sürerek infilak ettirdi. Bombanın, metal parçalar konularak kuvvetlendirildiği de belirlendi.

2 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıların ilki, saat 22.27’de yaşandı. Maçta görevli Çevik Kuvvet ekiplerinin hemen yanından geçen bir araç, büyük bir gürültüyle patladı. Göğe bir alev topu yükseldi. Saniyeler sonra ikinci bir patlama daha oldu. Patlama, İstanbul’un büyük bölümünden duyuldu. Bir polis servis aracı ve bir TOMA büyük hasar görürürken, ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Patlama nedeniyle yerde 2 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çevredeki polis ekipleri, havaya ateş açtı. Patlamanın duyulmasından sonra bölge tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılırken; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onlarca ambulans, bölgedeki hastanelere yaralıları taşıdı. Havadan polis helikopteri önlem alırken, şüpheli paketler de patlatıldı.Yaşanan ikinci patlamada ise bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kalleş saldırıda, Maçka Parkı’nın yakınında nöbet tutan polis memurları, kaldırımdaki bir şüpheliyi durdurmak istedi. 5 polisin müdahalesi sırasında, canlı bomba kendini patlattı.

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