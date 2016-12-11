Hain saldırının yürek yakan bilançosu: 29 şehit

İstanbul’da meydana gelen iki ayrı patlamada 29 kişi şehit oldu, 166 kişi de yaralandı. Şehit düşen 27 güvenlik görevlisi arasında bir de emniyet müdürü var.



İstanbul’da iki ayrı noktada patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki ayrı patlamanın iki terör saldırısı sonrasında meydana geldiği yönünde bir değerlendirme yapıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 kişinin şehit olduğunu 166 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü, yaralılardan 6’sının yoğun bakımda olduğunu 3’ünün ise durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena Stadyumu yakınında Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında dün saat 22:30 sularında iki ayrı patlama sesi duyuldu. İlk saldırı Beşiktaş- Bursaspor karşılaşması sonrasında Beleştepe olarak bilinen Süzen Plaza’nın hemen yanında meydana geldi. Saldırının statta güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüse yönelik olduğu belirtildi.

İLK SALDIRI BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA

İlk saldırının Beleştepe olarak bilinen yerde bomba yüklü bir araçla düzenlendiği, Maçka Parkı’ndaki saldırının bir canlı bomba tarafından gerçekleştiği değerlendiriliyor. İkinci patlama ise Maçka Parkı’nda oldu. Saldırının canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı haberi sonrası Ankara’dan İstanbul’a giderek olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Soylu ve beraberindeki heyet daha sonra hastanelerdeki yaralıları ziyaret etti.

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KURTULMUŞ: ALLAH RIZASI İÇİN DUYARLI OLALIM

İstanbul’daki hain saldırılar sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ortak açıklama yaptı.

Basın yayın organlarının son derece dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, milletin moralini bozacak bir yayın anlayışından uzak durulması gerektiğini belirtti. İşte o açıklamalardan bazı satır başları:

“Beşiktaş- Bursaspor maçının hemen sonrası çevik kuvvet polislerine doğrudan doğruya bir saldırı söz konusu. Önce Beleştepe denilen bölgede, seyir halindeki bir araç patlatıldı. Bu olaydan 45 saniye sonra bu bölgede bir canlı bomba kendisini patlatmasıyla çok alçak bir saldırıyla karşı karşıya kaldık.

“BİR KAÇ SÖZLE GEÇİŞTİRİLECEK BİR SALDIRI DEĞİLDİR”

Dışarıdan da bu terör saldırılarına karşı dik durmalarını bekliyoruz. Bir kaç sözle geçiştirilecek bir saldırı değildir. Terör örgütlerinin ciddi bir dayanışma içerisinde, Türkiye’ye karşı savaştıklarını biliyoruz. En kısa zamanda Türkiye yeniden birlik ve beraberlik içerisinde terör örgütlerinin tamamını dize getirecektir.

SOYLU: İKİ SALDIRIDA 29 KİŞİ ŞEHİDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da bombalı aracın çevik kuvvet ekiplerinin toplandığı bölgede patlatıldığını söyleyerek, canlı bombanın ise Maçka Parkı’nda fark edildiğini, tertibat alınırken canlı bombanın polislerin arasında kendisini patlattığını anlattı. Soylu açıklamasında şunları söyledi:

“Bursaspor taraftarı tahliye olduktan sonra çevik kuvvet ekiplerinin toplandığı bölgede bir araç patlatılıyor ve olay yerinde şehit ve yaralılarımız oluyor. Bu kez aynı dakikalarda Maçka Parkı’nda polisler tarafından canlı bomba fark ediliyor ve polislerin arasında kendisini patlatıyor.

İçimizin yandığını ifade etmek istiyorum. Özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin her noktasında terör örgütlerinin tasfiyesi için büyük çaba sarf ediliyor.

İki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki 29 şehidimiz var. İkisi sivil, biri emniyet müdürü biri emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız şehit düştü. 166 yaralımız var. Yaralılarımızdan 23’ün 6’sı yoğun bakımda 17’si ameliyatta.”

AKDAĞ: KAYITLI YARALI SAYIMIZ 166

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, patlamanın hemen sonrası bölgeye ilk ambulansın ilk 4 dakikada ulaştığını söyledi. Hastanelerde kayıtlı yaralı sayısının 166 olduğunu bunlardan 20’sinin evlerine gönderildiğini belirten Akdağ, yaralılardan 17’sinin ameliyatta olduğunu, yoğun bakımda bulunan 6 kişiden de 3’ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

PATLAMA SONRASI NELER YAŞANDI?

İki ayrı patlamanın hemen sonrasında bölge polis tarafından ablukaya alındı. Patlamanın meydana geldiği noktalara çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Siviller patlamanın meydana geldiği bölgeden çıkarılırken, bölge güvenlik şeridi içerisine alındı.

TEK DEĞİL İKİ AYRI SALDIRI OLMUŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki patlamanın iki ayrı noktada gerçekleştiğini söyledi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte İstanbul’a gelen Bakan Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İki ayrı saldırı olduğu yönünde bir değerlendirme bulunduğunu, saldırıların ilkinin Beşiktaş Stadı’nın üst bölümünde daha önce Beleştepe olarak nitelendirilen yerde olduğunu ikincisinin ise Maçka Parkı’nda gerçekleştiğini açıkladı. Stadın bulunduğu yerdeki saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiğini söyleyen Soylu, Maçka Parkı’ndaki patlamanın ise canlı bomba olarak değerlendirildiğini belirtti.

YİNE AYNI YÖNTEM

Bölgede yapılan ilk incelemelerde saldırının gerçekleştirildiği amonyum nitrat ve plastik patlayıcı olduğu tespit edildi.

Patlamanın Beşiktaş- Bursasspor karşılaşmasının hemen sonrası gerçekleşmesi yürekleri ağızlara getirdi. Patlama, Bursaspor taraftarlarının çıkış noktasının bulunduğu noktada meydana geldi. Bursaspor, saldırıda kendi taraftarlarından herhangi bir yaralının olmadığını açıkladı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Her iki saldırıda yaralananlar civar hastanelerde tedavi altına alındı. Bu arada patlamayı duyar duymaz, bazı yaralı yakınları hastanelere akın etti.

BAKANLAR YARALILARI ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ile beraberindeki bakanlar, burada yaralıların durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Kurtulmuş ve beraberindeki bakanlar, daha sonra Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve bakanlara ziyaretlerinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen bombalı araçla saldırıya ilişkin 1 başsavcı vekili ile 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınında gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görevli 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Savcıların olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu öğrenilirken, saldırıya yönelik soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütüleceği belirtildi.

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