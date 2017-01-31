Günlerdir sokaklarda yatan Afgan aileye polis sahip çıktı

Bursa’da, dondurucu soğukta sokaklarda yatan Afgan aileye polis sahip çıktı.

Olay, Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen 2, 6, 8 yaşlarındaki 3’ü çocuk 5 Afgan, sığınacak yer ararken, devriye gezen polis ekiplerine rastladı.

Polis ekipleri, soğuk ve açlıktan perişan vaziyetteki Afgan ailenin önce karnını doyurdu.

Ekipler, daha sonra Afgan aileyi arabaya alarak ısınmalarına yardımcı odu. 3 çocuğu bulunan Afgan kadın, kocasının Ankara’da kaldığını, 20 gündür Bursa’da sokakta yaşadıklarını belirtti.

Aile, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Afgan anne ve çocukları ile bir yakını, polis merkezindeki işlemlerinin ardından yabancılar şubesine teslim edildi. Afgan çocuklar bir an önce babalarının dönmesini bekliyor.

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