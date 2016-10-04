Gülten Kışanak’a soruşturma şoku

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün belediye otobüslerinin hizmet vermemesi nedeniyle vatandaşların mağdur edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan soruşturma başlattı.

Diyarbakır Büyükyehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüsleri, atanan kayyumları protesto etmek için dün hizmet vermemiş, vatandaşlar mağduriyet yaşamıştı. Belediye otobüslerinin kontak kapatarak vatandaşlara hizmet vermemesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Kışanak ve ilgili yetkililer hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan soruşturma başlattı.

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