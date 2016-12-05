Gülen’e son darbeyi Ömer Halisdemir vuracak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi için ABD’ye verilen dosyadaki itiraflar Şehit Halisdemir’in iddianamesinde yer aldı. Dosyada üst düzey cuntacı askerler, hain girişimin Gülen’in talimatıyla yapıldığını anlattı.



Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in ABD’den iadesi için hazırlanan dosyaya, geçtiğimiz hafta tamamlanan Şehit Ömer Halisdemir iddianamesindeki ifadelerin konduğu öğrenildi. Karar’ın edindiği bilgilere göre, Halisdemir iddianamesinde FETÖ üyesi olduğunu söyleyen darbeci askerlerin itirafları iade dosyasına delil olarak girdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ifadesi de iddianameye girdi. Darbecilerin Akar’a yaptığı ‘Sizi büyümüz ile görüştürelim’ teklifi darbe girişiminin arkasında Gülen’in olduğunu gösteren delillerden biriydi. Bu önemli kanıtı darbeciler Yarbay Levent Türkkan, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Korgeneral Satı Bahadır Köse, Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Yarbay İlkay Ateş, Yarbay Fazıl Ergün, Binbaşı Erdal Karlıdağ, Genelkurmay Emniyet Subayı Gökhan Eski, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı’nda darbe girişimi ile bağlantılı olan bilgisayar mühendisi Haşim Türker’in de aralarında olduğu şüphelilerin ifadeleri destekledi.

İSİMLER TEK TEK KODLANDI

İddianamedeki itiraflar ve darbecilerin ifadelerinin bir kısmıyla hazırlanan iade dosyasında, şüphelilerin isimlerinin, kodlanarak yazıldığı öğrenildi. Soruşturmaların gizliliği ve itirafçı şüphelilerin güvenliği nedeniyle isimlerin gizli tutulduğu belirtildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ABD’li yetkililere verdiği dosyada darbe teşebbüsüne katılmış 10’dan fazla rütbeli askerin itirafları yeraldı. Nitelikli kasten adam öldürme, Cumhurbaşkanı’na suikaste teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından iadesi istenen Gülen, işte bu itiraflara dayanarak darbeyle ilişkilendirildi.

İade dosyasına giren ve Şehit Ömer Halisdemir iddianamesinde yer alan itiraflardan bazıları şöyle:

Korgeneral Satı Bahadır Köse: “…Ülkemize bu kötülüğü son yıllardaki siyasi olayları da göz önüne alınca FETÖ mensuplarının yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim. Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan’ı bu bağlamda değerlendirebiliriz.”

Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız: Üsteğmen rütbesindeyken Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına katıldım. Darbe gününden önce 9 günlük bayram tatilinde Ankara’da bir kısım askerler ile birlikte darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptık. Bu toplantıya Adil Öksüz isimli FETÖ imamı (yöneticisi) katıldı. Toplantıda Adil Öksüz’ün kendilerine ‘Ben bu çalışmaları Amerika’ya gidip Fetullah Gülen hocama sunacağım’ dedi. Toplantıda darbeye karşı olan bir kısım generalleri rehin alma görevi bana verildi. Darbe girişimi sırasında bu generallerden ikisini rehin aldım.

Pilot Yarbay İlkay Ateş: Küçük yaşlardan itibaren FETÖ bünyesinde bulundum. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe girişimi öncesi benim gibi pilot olan bir takım subaylarla Ankara Yenimahalle ilçesinde toplantı yaptık. Darbe gecesinde kullandığım helikopter ile Ankara’da değişik sivil hedeflere atışlar yaptım.

AKIN İPEK İNGİLTERE’DEN İSTENECEK

FETÖ çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Togo’dan Brezilya’ya, ABD’den İngiltere’ye kadar farklı ülkelere kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey yöneticisi firari 10 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderildi. Örgütün üst düzey yöneticilerinden, eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek ve Talip Büyük’ün İngiltere’de, Nejdet Başaran’ın Hollanda’da, Cemil Koca’nın Togo’da, Hamdullah Bayram Öztürk’ün Brezilya’da, Mehmet Ali Büyükçelebi, Ahmet Kurucan ve Ahmet Kara’nın ABD’de, Ahmet Şahinalp ve Mehmet Ali Şengül’ün ise Almanya’da bulundukları tespit edildi. Mahkeme, bu tespitler sonrası İpek ve Büyük’ün iadesi için İngiltere, Başaran için Hollanda, Koca için Togo, Öztürk için Brezilya, Büyükçelebi, Kurucan ve Kara için ABD, Şahinalp ve Şengül için ise Almanya adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenlendi. İade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderildi.

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