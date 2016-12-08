Gülen’den evlilik oyunu

Fethullah Gülen’in, ABD’de vatandaşlık hakkı elde edebilmek için 100 bin dolar karşılığında bir kadınla evlenmenin planlarını yaptığı iddia edildi.



Gülen için sahte bir evlilik ayarlandı. Afro-Amerikan olduğu iddia edilen Abbey Pascaline isimli kadına, ABD vatandaşlığı karşılığında 50 bin dolar peşin, 50 bin dolar ise Gülen vatandaşlığı aldıktan sonra şeklinde ücret teklif edildi, 2 bin 500 dolar da maaş bağlandı.

ABD’de kalma statüsü olmayan FETÖ üyeleri için de ABD’li eşler arandığı ileri sürüldü. FETÖ’cüler her evlilik için, karşı tarafa 10 bin dolar peşin, 10 bin dolar da vatandaşlık / Green Card alındıktan sonra şeklinde ücret teklif ediyor. Şimdiye kadar, bu yolla, 26 örgüt üyesi evlenerek ABD vatandaşı oldu.

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