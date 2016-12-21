Gözyaşları içinde anlattı

Darbe komisyonuna konuşan Yarbay Fehmi Şahbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için gelen ekibe nasıl yalvardığını gözyaşları içinde anlattı.



Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminin yapıldığı bölgeye gitti.

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde 15 Temmuz darbe kalkışmasına şahit olan Vali, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, asker ve polisleri dinleyen komisyon üyelerine konuşan Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Yarbay Fehmi Şahbaz ise o gece yaşananları gözyaşları içinde anlattı…

AĞLAYARAK ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast planlayan darbeci askerlerin bulunduğu helikopterlere yakıt ikmali yaptırmayan Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Yarbay Fehmi Şahbaz, o gece yaşananları anlatırken boğazı düğümlendi ve gözyaşlarını tutamadı.

Şahbaz, “Hepimiz birbirimizi tanıyacak kadar azdık. Birde devamlı hep beraber göreve gittiğimiz için birbirimizi iyi tanıyoruz. O gece beni arayan komutan, Marmaris’e giden helikopterlere kesinlikle yakıt vermeyin ve onların içinde Yücel var. O onlardan değil ayrı tutamaya çalışın dedi. Bende hemen emrimdeki askerlerime gelecek olan 2 helikoptere yakıt vermiyoruz diye talimat verdim. Tankerleri çalışamaz duruma getirin ayrıca müdahale edeceğiz plastik kelepçe hazırlayın diye tembihledim. Daha sonra arkadaşım Yücel’i aradım ve nerede olduklarını sordum.

SİPER ALMIŞ BEKLİYORLARDI

20 dakika sonra piste ineceklerini söyledi ve ben dışarı çıktığımda helikopterler piste inmiş içindeki tim hazır vaziyette siper almış bekliyorlardı.Ben Yücel’i aldım dışarı çıktım. Sen ne yapıyorsun, nasıl bir işe karıştım dedi. Ne oldu abi dedi.Çünkü onunda haberi yoktu. Ve onları engellemek için F-16 uçağının havalandığını ve onları düşüreceğini söyledim. Tanıdığım 2 komutana da yaptığınız işten vazgeçin diye yalvardım. Diğerinin yeni çocuğu olmuştu. Kızının hatırı için ne olur vazgeç diye söyledim.

”EN KARARLI OLANI TUĞGENERAL SÖNMEZTAŞ’DI”

İçlerinde en kararlı operasyonu yöneten Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş vardı.İçeri girdi. “Bu yakıt ikmali neden yapılmıyor” diye çıkıştı. Zeki Albay “komutanım havada uçaklar varmış bizi düşüreceklermiş” dedi. Sönmezateş buna yok bu olamaz hava hakimiyeti bizde gibi bir cevap verdi ve biz o 2 helikoptere yakıt ikmali vermedik” ifadesini kullandı.

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