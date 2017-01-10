Gözgeç: “Gazeteciler, demokratik hukuk devletinin en önemli unsurlarındandır.”

Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç “Gazetecilere, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Kanun ile 10 Ocak 1961 yılında kabul edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” ile ilgili olarak tebrik mesajı yayınladı.



Vekil Gözgeç; “Halkın haber alma hakkının hayata geçirilmesine özveriyle, fedakarlıkta çalışan gazetecilerimiz, demokratik hukuk devletinin en önemli unsurlarındandır.”

Vekil Gözgeç; “Hukuk,etik ve meslek ilkelerine bağlı hareket ederek; olayların doğru şekilde bilgilendirilmesinde, demokrasinin gelişmesinde son derece önemli olan basınımızın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim.” dedi.

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