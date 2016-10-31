Gözaltı morluğuna 3 etkili çözüm

Gözaltında beliren morlukların en belirgin nedeni, göz çevresindeki pigmentlerin fazlalığından kaynaklanıyor. Ayrıca bölgedeki yağ katmanının azalması, yine Panda göz diye tabir edilen bu estetik dışı görüntüyü tetikliyor. Fakat sorun çözümsüz değil

Gözaltı morluğu her 3 insandan birinde görülen ve bireyleri olduğundan daha yaşlı, her zaman uykusuz ve yorgun gösteren bir sorun. Kalıcı veya uzun süre koruyuculuk gösteren tedavilerle gözaltı morluğundan kurtulmak mümkün. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur gözaltı morluğu tedavisi için 3 önemli ve etkili tedavi yöntemi hakkında bilgiler verdi:

Yağ Transferi

Cihantimur Yağ Transferi tekniğiyle, hastanın bölgesel yağlanma sorunu çektiği alandan elde ettiğimiz kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu uygulaması yaparak, gözaltlarına form kazandırıyoruz. Kök hücre aynı zamanda azalan kolajenin de artmasını sağlıyor ve kalıcı bir şekilde gözaltı morluklarını gideriyor. Hasta genç, dinamik ve taze bir görüntüyle hayatına devam ediyor.

Gözaltı ışık dolgusu

Gözaltı morluklarına kliniklerimizde hyalüronik asit içerikli ışık dolgusu yapıyoruz. Işık dolgusu en doğal şekilde ve ödemsiz sorunun giderilmesine yardımcı oluyor. Işık dolgusu amino asit, antioksidan, mineral ve vitaminler içerir. Zaten hyalüronik asit bedenimizde doğal olarak bulunan bir yapı, gözaltı morlukların sebeplerinden bir tanesi de bu yapının azalmasından kaynaklanıyor. İşte ışık dolgusu azalan nemini kaybeden ve kırışan gözaltına tekrar eski formunu kazandırmaya fayda sağlıyor. Işık dolgusu cildin kalitesini artırır, ince çizgileri ve gözaltı morluklarını büyük oranlarda yok edebilir.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail