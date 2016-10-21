Görükle TSM’den muhteşem kutlama
Görükle Türk Sanat Müziği Korosu, kuruluşunun 10. yıl dönümünde SanatMahal’de muhteşem bir konser verdi.
Görükle Türk Sanat Müziği Korosu, SanatMahal’de verdiği 10. yıl konserinde katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Şef İsmail Özen’in yönetimindeki konsere ilgi büyüktü. Konseri izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rahşan Duygu Tursun da vardı.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserlerin de seslendirildiği konserde, koristlerin solo performansları göz doldurdu.
Konser sırasında, izleyiciler arasında yer alan Baran Deniz Polat talebiyle geceye renk kattı. Şarkı söylemek isteyince sahneye davet edilen genç izleyici, ‘Nasıl geçti habersiz’ şarkısı ile büyük alkış topladı.
Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rahşan Duygu Tursun, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Görükle TSM Korosu’nu kutlayarak koro şefi İsmail Özen ve koronun kurulmasında rol alan Recep Saldız’a çiçek verdi.