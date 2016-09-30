Görme engelliler için ”Tablolar Konuşuyor”

2016 Sosyal Fayda Zirvesi’nde, “Tablolar Konuşuyor” sergisi ile Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk resim sergisi yapıldı.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi, 29 Eylül’de İstanbul’da düzenlendi. Bu zirvede Türkiye’de bir ilk olan “Tablolar Konuşuyor” sergisi dikkat çeken projeler arasındaydı.

Kültür ve sanatın, toplumun her kesimi için erişilebilir olması açısından büyük bir adım olan projede, Van Gogh, Leonarda da Vinci, Ahmet Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri görme engelliler için sergilendi.

GÜNIŞIĞI PROJESİYLE GÖRMEYİ ÖĞRENDİ, PİYANO RESİTALİ VERDİ

Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul, açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen özel bir sürprizle başladı. Türk Telekom’un, az gören çocukların özel bir eğitimle mevcut görme becerilerini geliştirmelerini sağlayan projesi “Günışığı” öğrencilerinden Utku Taha Tekgül’ün piyano performansı da katılımcılardan büyük alkış aldı.

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