Görenler gerçek olmadığına inanamıyor

Japonya’da çocuğu olmayan bir çiftin bilgisayar ekranında çizdiği Saya adlı kızın resimlerini görenler gerçek olmadığına inanamıyor.

Animasyon sektöründe bir süredir Saya adındaki bir Japon kızının rüzgarı esiyor! Zira Saya, realistik CGI teknolojisini kullanan bir animasyon.

”HİPERREALİSTİK”

Mashable’ın haberine göre Tokyo’da yaşayan karı koca Teruyuki ve Yuka Ishikawa’nın tasarladığı Saya için bugüne kadarki animasyonlardan farklı teknikler kullanılmış. Cildinin yarı saydam görüntüsü ve onun yaşlarındaki kızlara has mimikleriyle ‘hiperrealistik’ sıfatının hakkını sonuna kadar veriyor. Saya’nın tasarımcıları, şimdilik onun bir okul kızı olduğu için daha çekingen göründüğünü ancak ilerde daha değişik görüneceğini söylüyor.

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