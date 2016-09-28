Gönüllü itfaiye istasyonu sayısı 66’ya yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘muhtemel yangınlara anında müdahale için’ 17 ilçede 17 istasyonda faaliyete geçirdiği gönüllü itfaiye teşkilatlarına 17 nokta daha eklendi. Eklenen son istasyonlarla birlikte gönüllü müdahale birimlerinin 66’ya yükseldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gönüllü itfaiyecilik sisteminin teşkilata güç kazandırdığını, hizmet verimliliğini artırdığını söyledi.

Orhangazi’nin Narlıca Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Gönüllü İtfaiye İstasyonu ile birlikte 16 istasyon, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan tarafından hizmete sokuldu. Mahalle meydanındaki itfaiye istasyonu önünde yapılan törene, çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gönüllü itfaiye istasyonlarının güvenli ve huzur şehri anlamında çok önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. İtfaiyeciliğin dakikalar içerisinde yerine getirilmesi gereken bir meslek olduğunu kaydeden Başkan Altepe, nüfusu 1000’in üzerinde olan mahallelere getirdikleri hizmeti Orhangazi Narlıca ve 16 noktaya daha taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Narlıca Meydanı’nda kurulan Gönüllü İtfaiye İstasyonu’nun bağlı noktalarıyla birlikte hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunan Başkan Altepe, “Gönüllü itfaiyecilik sistemimiz teşkilatımıza güç kazandırmış, hizmet verimliliğini artırmıştır. Bu anlamda bugün 17 birimimizi daha hizmete alıyoruz. Can malın yongasıdır. Muhtemel olaylara anında müdahale etmek gerekiyor ki can ve mal kaybı yaşanmasın. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta söz alan Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ise, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilçede irili ufaklı birçok projenin hayat bulduğunu söyledi. Başta alt yapı ve içme suyu, asfaltlama olmak üzere ortaya çıkan yatırımları Orhangazi’nin bütçesiyle yapmanın imkansız olduğuna değinen Çağlayan, Başkan Altepe’nin hassasiyetiyle Bursa-İstanbul yolu üzerinde yer alan ilçenin İznik Gölü’yle birlikte cazibe merkezi haline dönüşeceğini ifade etti.

Törende söz alan Narlıca Muhtarı Mehmet Arık da, bölgeye getirilen hizmetler nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Muhtar Arık, Narlıca’nın sıkıntılarının giderilmesi noktasında Başkan Altepe’den yardım istedi.

İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 93. Yılı nedeniyle İtfaiye Haftası kapsamında açılışı gerçekleştirilen Gönüllü İtfaiye İstasyonu, yangın aracının yanı sıra personel için tam donanımlı malzemelerle donatıldı. İstasyona bağlı müdahale noktaları şu şekilde;

Narlıca, Tirilye, Kurşunlu, Cerrah, Bayramdere, Tahtaköprü, Tacir, Sultaniye, İpekyolu, Yeniköy, Elbeyli, Kınık, Karıncalı, Göynükbelen, Boyalıca, Adaköy ve Derbent.

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