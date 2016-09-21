Gönüllerde destek artarak sürecek

Bursa’da hizmetlerini sürdüren Gönül Elçileri Projesi ve Eğitim Merkezi çalışanları hizmet binasında, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü ağırladı.

‘Gönül Elçilerinin’ kurulduğu günden bugüne kadar yaptıkları çalışmaların anlatıldığı toplantıda konuşan Vali İzzettin Küçük:” Mutlaka yetimlere sahip çıkmamız gerekiyor. Toplumun yetimlerine sahip çıkması lazım. Devraldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Burada çok önemli bir işbirliği var. Bir tarafta Kamu, Bir tarafta gönüllüler, diğer tarafta hayırseverler ve Büyükşehir Belediyesi var. Bu işbirliğini sağlayamazsak bu işlerde başarılı olmanız mümkün değil. Bu projede bence en büyük başarımız bu işbirliğini başarmış olmamız. Bu başarıyı devam ettirmemiz lazım. Bu başarı Bursa’nın başarısıdır. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum.” Dedi.

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