Gönüller Sultanı 743. vuslat yıldönümünde Bursa’da anıldı

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu, Mevlana hazretlerinin 743. vuslat yıldönümü münasebetiyle Şeb-i Arus töreni düzenledi. ‘Mevlevi Ayin-i Şerif ve sema gösterisinin yapıldığı törende, Bursalılar duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu, Mevlana hazretlerinin 743. Şeb-i Arus’u dolayısıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda tören düzenledi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede konuşan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, evliya dediğimiz kıymetli insanların tüm hayatları boyunca Allah’a güzel bir kul olmanın gayreti içinde olduğunu söyledi. Mevlana hazretlerinin de bu mübarek kullardan birisi olduğunu belirten Mehmet Emin Ay, evliyanın Rablerine kavuştuğu geceye Şeb-i Arus, yani düğün gecesi diyebilen müstesna şahsiyetler olduğunu belirtti. Hazreti Mevlana’nın aramızdan sadece bedeniyle ayrıldığını dile getiren Ay, “Çünkü o, şiirleri ve inci misali sözleriyle aramızda yaşıyor. Sanki her 17 Aralık’ta da yeniden Mevla’sına kavuşuyor. Her sene olduğu gibi 743. Şeb-i Arus’da da Mevlana’nın varlığını hissediyoruz. Birtakım kişiler Mevlana hazretlerini ünlü filozof, halk ozanı olarak vasıflandırmaya çalıştı. Aslında o bir şahsiyet olarak talebe yetiştiren bir müderris, bir üniversite hocasıdır. İnsanlara camilerde nasihatlerde bulunan bir mürşit ve İslam alimidir. Gönül üstadı Şems-i Tebrizi ile karşılaşınca Mevlana hazretleri, müstesna güzellikte ışıklar saçan mücevhere dönüştü. Kim aşka, tasavvufa, kulluğa dair bir şeyler bulmak isterse Hazreti Mevlana’ya başvursun. Mevlana hazretleri bizlere binlerce beyitleriyle, gönlü Allah ve Peygamber aşkıyla doldurmak, Allah’a kulluğun şuurunda olmak, nefis terbiyesine talip olmak ve birlikte olunan kişilere dikkat etmeyi öğütlüyor” dedi.

Konuşmanın ardından Galata Mevlevihanesi semazenleri sahne aldı. Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçılarının Hüseyin Fahreddin Dede’nin Acemşiran makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif’ini seslendirdiği törende, sema gösterisiyle izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe adına Muhsin Özlükurt ile Orkestra Şube Müdürü Dr. Turgay Mercan, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı Nusret Parmaksız ve semazenlere çiçek vererek teşekkür etti. Mevlana hazretlerini bir kez daha güzel şekilde andıklarını söyleyen Muhsin Özlükurt, törende emeği geçenlere teşekkür etti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail