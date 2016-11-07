Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü, Bursa Müzeler Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Gölyazı’daki Apollonia Antik Kent kazı ve araştırmaları devam ediyor.

Gölyazı’da, Nekropol-eski mezarlık alanı ve Kız Ada Tapınağı’nda süren çalışmalar hakkında bölge halkı için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Nilüfer Belediyesi tarafından oluşturulan Kazı Evi Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıda Bursa Müzeler Müdürü Ali Sinan Özbey yeni kazı projeleri hakkında, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin de arkeolojik çalışmaların turizm potansiyeline etkisi hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Nilüfer Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih-Turizm Bürosu Sorumlusu Onur Ulutaş ve Arkeolog Nurgül Çetin, üç kurumun ortaklaşa gerçekleştirdiği arkeolojik çalışmaların önemine ve kurumlar arası uyuma dikkat çektiler. Çalışmaların sağlıklı bir şekilde sürmesi ve kaçak kazılarla mücadelede Gölyazı halkının desteğinin çok önemli olduğu vurgusunun yapıldığı toplantıda kazı ekibi çalışmalar hakkında çeşitli sunumlar yaptı.

Gölyazılılar’ın sahip oldukları geçmişe ve arkeolojik kazılara ilişkin sorularının yanıt bulduğu toplantının ardından yapılan saha ziyaretine Gölyazı Ünallar Ortaokulu öğrencileri de katıldı.