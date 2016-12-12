Göç Müzesi’nde ‘Topografi’ resim sergisi

Bursa Göç Tarihi Müzesi, sanatçı Baybora Temel’in Trakya ve Avrupa’yı birbirinden ayıran ve aynı zamanda iki yakanın ortak değerleri olan Meriç, Tunca ve Arda nehirleri merkezindeki arazilerin topografi karelerinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Bursa Göç Tarihi Müzesi,sanatı ve sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Sanatçı Baybora Temel’in ‘Topografi’ adlı çalışması Göç Tarihi Müzesi’nde izlenime açıldı.

Mülteci konusu üzerine düşünerek ürettiği ‘Mülteci Yolu’ adlı resim sergisinin hemen ardından ‘Topografi’ resim serisine başladığını söyleyen Baybora Temel, “Topografi serisinin temel fikri, Trakya ve Avrupa’yı birbirinden ayıran fakat aynı zamanda iki yakanın da ortak değerleri olan Meriç, Tunca ve Arda nehirleri merkezinde, parsellenmiş, toprak arazi veya mülklerin topografisini resmetmekti” dedi.

Resim sergisi, 16 Aralık Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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