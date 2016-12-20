‘Göç Mektupları ve Göçmen Portreleri Resim Sergisi’

Bursa Göç Tarihi Müzesi, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü münasebetiyle Türk ve Suriyeli 151 çocuk tarafından hazırlanan ve 210 eserin yer aldığı ‘Göç Mektupları ve Göçmen Portreleri Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bursa Göç Tarihi Müzesi, sanatsal çalışmaları ağırlamaya devam ediyor. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü kapsamında Müzeler Şube Müdürlüğü ile BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) öncülüğünde, Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu’nun katkılarıyla hazırlanan ‘‘Göç Mektupları ve Göçmen Portreleri Resim Sergisi’ Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde törenle izlenime açıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal, Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, Bursa Kırım Tatar Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Güneri ve dernek üyeleri, okul müdürleri Erol Ertürk ve Bahtınur Dalgıç, okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Türk ve Suriyeli 151 çocuğun toplam 210 eseriyle hayallerini ve umutlarını ortaya koyduğu, çocukların birbirleriyle empati kurma imanı bulduğu sergi, 28 Şubat 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, serginin 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü kapsamında kurumların işbirliğiyle hazırlandığını söyledi. Sergiyle, göç konusuna dikkat çekmenin, resim ve mektuplarla sergiye katılan Suriyeli çocukların hayal ve umutlarını ortaya çıkarmanın amaçlandığını belirten Karlık, “Bursa’daki ortaokul düzeyinde Türk ve Suriyeli 230’a yakın öğrencinin hazırladığı mektup ve resimlerden oluşan bu sergi, 28 Şubat tarihine kadar sergilenecektir. Özellikle Suriyeli çocukların yazdığı mektuplarda vatanlarına özlemi dile getirdikleri, ailesini kaybeden çocukların da umutlarını ve gelecek kaygılarını sergide görmekteyiz. Programa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



İlk muhacirin Sevgili Peygamberimiz olduğunu hatırlatan Karlık, kendisinin de bir göçmen olduğunu, bununla gurur duyduğunu ifade etti. Dünyada barış, huzur ve kardeşliğin hasıl olması için çalışmış Müslüman bir milletin torunları olduklarını söyleyen Karlık, artık insanların zulüm görmemesini, vatanlarında yaşamalarını arzuladıklarını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bunları başaracaklarını belirtti.



Serginin Küratörü Görsel Sanatlar Öğretmeni Reyhani Akan ise, projenin bilim sanat merkezi öğrencileriyle Bursa’da yaşayan ve eğitim gören Suriyeli çocukları bir araya gelerek hazırlandığını ifade etti. Göç hikayelerini sanatsal yollarla ifade etmeye çalışan çocuklara seslerini duyurma fırsatı verildiğini anlatan Akan, değeli çalışmaların dolayı tüm çocukları tebrik etti. Akan, serginin hazırlanmasında ve açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların eğitmenlere ve öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri verildi.

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