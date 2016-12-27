‘‘Giymiyorsanız Giydirin’’ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde de açıldı

Nilüfer Belediyesi, yükümlülere destek olmak amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde Giymiyorsanız Giydirin mağazası açtı. Kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaların yer aldığı mağazadan sadece yükümlüler faydalanacak.

Nilüfer Belediyesi’nin, sosyal dayanışmanın gelişmesi amacıyla hayata geçirdiği Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’e bir yeni mağaza daha eklendi. İkinci el eşyaları yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunan Nilüfer Belediyesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde de yükümlülere ulaşmak amacıyla Giymiyorsanız Giydirin mağazası açtı.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Aralık Projesi” kapsamında, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde açılan mağazada yer alan giysilerden Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanan tüm yükümlüler faydalanabilecek. Vatandaşların verdiği kullanılabilecek durumdaki giysiler Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nde temizlenip hazırlandıktan sonra Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki mağazaya götürülüyor ve burada ihtiyaç sahibi yükümlülerin ihtiyaçlarını karşılaması sağlanıyor. Mağazada kadın, erkek ve çocuk giysileri yer alıyor.

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