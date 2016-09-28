Girişimci Kadınlar Projesi

Kırsalın Doğal Pazarı Girişimci Kadınlar projesine ilişkin toplantı düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği toplantıda, projenin kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kadınların kendi hazırladıkları ve yetiştirdikleri yiyecekleri satışa sunduğunu ifade eden Zıpkınkurt, “Türkiye’nin çoğu iline örnek olan kırsalın doğal pazarı projesinin hayata geçmesi çok doğru bir karar. Güzel işler başarıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadın girişimcilerin her zaman yanındayız ve destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Toplantıya, Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan, başkan yardımcısı İlknur Özcan, komite üyesi Pınar Ersaçmış ve kadın girişimciler katıldı.

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