Girişimci kadınlar ciroyu arttırdı

EY’nin vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmesi ve küresel pazarda rekabet edebilmesini desteklemek amacıyla küresel çapta düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı, Türkiye’de uygulandığı ilk senede katılımcılarına yüzde 50’ye varan ciroartışı getirdi.



Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin küresel çapta düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı, Türkiye’de ilk kez bu yıl yapıldı. EY Türkiye’nin desteğiyle eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking (ağ oluşturma) desteği alan girişimci kadınlar; şirketlerinde yüzde 50’ye varan ciro artışları yakaladılar. 2016’da programa seçilen 10 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye, 2017’de de işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı Türkiye Lideri Özge Gürsoy, “EY Türkiye olarak girişimcilerimizin program başlangıcından bu yana kat ettiği yol ve gösterdiği başarı bizim için büyük bir gurur kaynağı. Girişimcilerimiz, şirketlerinde yüzde 50’ye varan büyüme kaydettiler. Bu başarı, aynı zamanda, ülkemizde girişimcilerin liderlik becerilerini geliştireceği koçluk ve mentorluk programlarına, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal ve hukuksal konularda danışmanlığa ve iletişim ağlarını genişletebileceği programlara ihtiyaçları olduğunun önemli bir göstergesi. Girişimci kadınların işletmelerini programdan sağlayacakları kazanımlarla büyütmelerine yardımcı olmak ve EY olarak Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız” dedi.

PROGRAMLA DÜNYAYA AÇILIYOR

Program katılımcılarından Deren Kimya’nın Yönetim Kurulu Üyesi Deren Öztürk, programla birlikte yüzde 50’ye varan bir büyüme hızı kaydetti. Su şartlandırma kimyasalları, kozmetik, hijyen ve medikal sektörlerinde faaliyet gösteren firmasını, yeni kozmetik markasıyla dünyaya açmayı hedefliyor.

EY Türkiye’nin programı ve teknik eğitimlerin desteği ile şirketin cirosunu bir yılda yüzde 50 arttıran Nevmed Medikal Ürünler’in Kurucu Genel Müdürü Neval Karagöz ise İK desteği ile şirketinin İK politikalarını geliştirerek çalışan motivasyonunu yükseltti.

Erim Kimya’nın kurucusu, aynı zamanda genel müdürü olan Süreyya Kızılkan, yaptığı geri kazanım projeleriyle bugüne kadar 25 bin kişinin 1 aylık atık su kullanımını geri kazandırdı. Programla birlikte cirosunun yüzde 50’ye yakın büyüme gösterdiğini belirtti.

Başvurular 4 Ocak’ta sona erecek

EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2017 başvuruları 4 Ocak’ta sona erecek. Başvurular www.ey.com/tr/eww adresinden yapılabiliyor. Bağımsız jürinin seçeceği kadın girişimcilere bir yıl boyunca ücretsiz eğitim verilecek, şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk sunulacak. Katılmak isteyen girişimci kadınların şirketlerinin Türkiye merkezli, en az 3 yıldır faaliyette olması, son 2 yılda en az yıllık 1 milyon TL ciroya sahip olması gerekiyor. Kadın girişimcinin şirkette en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericiler arasında yer alması gerekiyor.

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