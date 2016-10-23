Gıda güvenliğine TSE ayarı

Bozulabilir gıda maddeleri taşımacılığında kullanılan özel ekipmanların uygunluk değerlendirme işlemleri, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacak.

Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) yapılan açıklamaya göre, Enstitü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında, “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (ATP)” protokolü imzalandı.

Protokolle, bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan özel ekipmanın onay, belgelendirme ve testiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TSE yetkilendirildi.

TSE 292 firmanın sözleşmesini feshetti

TSE’nin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, söz konusu firmaların sözleşmeleri, “talimata aykırılık”, “firmanın kendi isteği”, “ara kontrol olumsuzluğu” ve “yıllık vizelerin yaptırılmaması” nedenleriyle feshedildi.

Böylece, bu firmaların hizmet yeterlilik belgelerinin geçerliliği de ortadan kalktı. Firmalar artık bu belgeyi ibraz edemeyecek. Aksi davranışta bulunanlar hakkında rekabet hükümlerine göre işlem yapılacak.

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