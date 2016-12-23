GESİAD’tan İnegöl Belediyesi’ne ziyaret

Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (Bursa GESİAD) ağırlayan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Artık genç jenerasyonun da bu işin içerisinde olması, bu konuyla alakalı fikir üretmesi, proje üretmesinin ben çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yönetim kurulunda İnegöl Belediye Meclis Üyesi Seda Arık’ın da yer aldığı ve Başkanlığını Ramazan Kaya’nın yaptığı Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (Bursa GESİAD) yönetimi, Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

İNEGÖL VE BURSA ARASINDA BİR SİNERJİ OLUŞTURABİLİRİZ

İnegöl ve Bursa iş dünyası üzerine sohbetlerin edildiği ve samimi bir havada gerçekleşen ziyaret sırasında bir açıklama yapan Bursa GESİAD Başkanı Ramazan Kaya, Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği olarak Bursa’da aktif bir dernek olduklarını ifade etti. İnegöl’den de üyeleri olduğunu vurgulayan Kaya, “Başta yönetim kurulu üyemiz Seda Arık olmak üzere onun haricinde de birkaç arkadaşımız var İnegöl’den bizlere katılan. Bizler bu çerçevede hem Belediye Başkanımızı bir ziyaret edelim istedik, hem de genel olarak GESİAD’ın bir tanıtımını yapalım. Önümüzdeki günlerde belki bir sinerji oluşturabiliriz Bursa ve İnegöl olarak. İnegöl de çok hızla büyüyen ve gelişen bir ilçemiz. Aslında ilçe demekte de zorlanıyoruz. Oldukça nüfus anlamında ve sanayi anlamında gelişmiş bir şehir. Örnek bir şehir bu anlamda İnegöl. Ekonomik anlamda Bursa’nın büyüme hızı oldukça yüksek. Büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli bizler İnegöllü işadamlarıyla Bursa’nın Genç Sanayici işadamlarıyla nasıl değerlendiririz bu konuda bir ön görüşme yapmak üzere Başkanımızı ziyarete geldik” dedi.

“GENÇ JENERASYONUN FİKİR ÜRETMESİ ÖNEMLİ VE DEĞERLİ”

Bursa GESİAD Başkanı Ramazan Kaya ve yönetim kurulu üyelerine hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Alinur Aktaş da genç işadamlarının önemine dikkat çekti. Genç jenerasyonun fikir üretmesinin önemli ve değerli olduğunu kaydeden Aktaş, “Hızla gelişen ve büyüyen, ülkemizin önemli bir parçası olan Bursa’mızın sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ciddi bir ivme kazandığını hep beraber görmekteyiz. Ben bu noktada emek ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi o klasik 50 yaş üzeri sanayicilerden ziyade artık genç jenerasyonun da bu işin içerisinde olması, bu konuyla alakalı fikir üretmesi, proje üretmesinin ben çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yönetim kurulunda aynı zamanda Belediye Meclis Üyemiz olan Seda hanımı görmek, üyeler içerisinde İnegöllüleri görmek bizim için sevindirici. Bursa ilçeleriyle beraber yaklaşık 3 milyon nüfusuyla değerli ve güzel. İnşallah bu derneklerimizin katkı ve destekleriyle Bursa hem sanayide hem ekonomide hem sosyal hayatta hızla yoluna devam edecektir. Ben dernek yönetimimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Bursa GESİAD Başkanı Ramazan Kaya, Başkan Aktaş’a çiçek takdim etti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail