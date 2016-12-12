GESİAD’ tan Terör Saldırısına Kınama

Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği(GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin bir mesaj yayınladı.

GESİAD Başkanı Ramazan Kaya, 33’ü polis 8’i sivil olmak üzere 41 şehit verdiğimiz terör saldırısının yüreklere ateş düşürdüğünü vurgulayarak, saldırıyı şiddet ve nefretle kınadı.

Saldırıların, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef aldığına dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacı her ne olursa olsun ülkemiz üzerinde sergilenen ve toplumun tüm katmanlarını ayrıştırmaya, korku sarmalı oluşturmaya ve iç çatışma ortamı yaratmaya yönelik bu tür karanlık oyunlar, her zaman barış ve huzurun, birlik ve uzlaşının yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni terörden ve ondan beslenenlere karşı hedefinden ve kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Türkiye ne zaman kendi sorunlarını çözmek, ileriye doğru bir adım atmak istese karanlık güçler ve onun maşası terör örgütleri hemen harekete geçiyor. İnanıyoruz ki bu saldırılar 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde de olduğu gibi vatanı için canını ortaya koyan milletimizin sağduyusu karşısında hezimete uğrayacak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.”

Ülkenin ve milletin gücüne, geleceğine karşı terörü son bir çare olarak kullananların layık oldukları cezayı alanda ve yargıda alacaklarını belirten GESİAD Başkanı Kaya; “İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit düşen güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve kahraman ve fedakâr milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. ”dedi.

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