GESİAD-KAL-DER İşbirliğiyle inovasyonun mükemmelliğe katkısı konuşuldu

Bursa Genç Sanayici, İşadamları ve Yöneticileri Derneği(GESİAD) ve Türkiye Kalite Derneği(KAL-DER) Bursa şubesi işbirliğiyle Kal-Der Genel Sekreteri Aykan Kurkur tarafından ‘KAL-DER Bilgilendirme ve İnovasyonla Mükemmelliğe Ulaşın’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Ramada Otel’de düzenlenen seminere, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra KAL-DER Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GESİAD Başkanı Ramazan Kaya, inovasyonun günümüzün rekabet ortamında yeniliklerin ticari bir yarara dönüştürülmesi, geleceği planlı bir şekilde oluşturulmasını ve şirketlere sürdürülebilen karlı büyüme sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Yenilik kavramının sık, sık kullanıldığı bilim ve teknolojide temel politikalar arasında inovasyon geçmektedir. Yenilik hem şirketler hem de ülkeler açısından ulusal ve uluslararası rekabetin gücünü ifade ediyor çünkü inovasyon firmaların hızlıca büyümeleri ve gelişmeleri sonucu refah yaşam kalitesini artıran en önemli unsurlardan biridir. Ekonomideki gelişmelerin en fazla dikkat çektiği noktaları bilim ve teknoloji politikalarının ortak öğesini oluşturan inovasyon oluşturur. Bu yüzden inovasyon, ulusal veya uluslararası rekabet gücünü artırır, yaşam kalitesini yükseltir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinin de temelinde inovasyon yer alır. Bu nedenle, sanayicilerimizin ya da firma sahiplerimizin inovasyon konusuna yönelmeleri, yenilikçiliğin sürekliliğinin sağlanması açısından önemli bir adımdır.”

“Çağa uydurmak için inovasyon önemli”

Ramazan Kaya’nın ardından söz alan KAL-DER Genel Sekreteri Ayhan Kurkur ise ‘KAL-DER Bilgilendirme ve inovasyonla Mükemmelliğe Ulaşın’ konulu seminerde, şirketlerin markalaşma sürecinde inovasyonun önemini vurguladı.

Günümüz perakendesinde güçlü bir marka olmanın ya da sektörde ayakta kalmanın en önemli temelinin sürdürebilir olmak olduğunu dile getiren Ayhan Kurkur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Perakendecilerin marka sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için bugün, inovasyona gereken önemi vermeleri kaçınılmaz bir gerçek. Her firmanın mutlak bir vizyonu olmalı. Bu vizyon bütün ekibe yayılmalıdır. Kalite ve inovasyonun bir araya gelmesiyle; fark yaratma, cesaret, risk alma, değişimi okuma ve yönetme, gelecek hakkında öngörüde bulunma unsurları daha avantajlı hale gelecektir. İnovasyon sürecindeki aşamalarının doğru uygulanması ve ölçme yapılması ile olumlu sonuçlara firmalar için olumlu sonuçlara ulaşılacaktır. Bu nedenle gelişen çağa ayak uydurmak noktasında inovasyon bizler için büyük önem arz ediyor.”

Ayhan Kurkur, KAL-DER olarak 26 yıllık birikimle düzenledikleri etkinliklerin, eğitimlerin, kongre ve sempozyumların geniş kitlelerce takip edildiğini ifade ederek; “KAL-DER olarak kalite kavramını özel sektörün tekelinden çıkararak kamu kurumlarına cesaret vermeyi ve yaşamın her alanında kalite anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.” diye konuştu.

Seminerin sonunda GESİAD Başkanı Ramazan Kaya tarafından KAL-DER Genel Sekreteri Ayhan Kurkur’a GESİAD logolu plaket takdim edildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail