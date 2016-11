Gepetto’nun Dişi Çocuklar İçin Sahnelendi

İnegöl Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Necati Arpacı’nın yazarlığını Ertan Ekmekçinin ise yönetmenliğini üstlendiği “Gepetto’nun Dişi” tiyatro oyununu İnegöllü minik hayranlarıyla buluşturdu.

Mavi Balon Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanan “Gepetto’nun Dişi” isimli çocuk oyunu, İnegöl Mobilya Müzesi Konferans Salonunda sahne aldı. Çocuk tiyatrosuna İnegöllü veliler ve minik izleyiciler büyük ilgi gösterdi. 14.30’da başlayan ve 45 dakika süren oyuna çocuklar kadar veliler de ilgi gösterdi. Bazı veliler bekleme salonunda beklemek yerine oyunu izlemeyi tercih etti. Kahkahaların havada uçuştuğu oyunda İnegöllü minikler eğlenceli dakikalar geçirdi.

“KÜLTÜR VE SANAT ARACILIĞIYLA AKLIMIZ RUHUMUZ ZARAFET KAZANIYOR”

Gepetto’nun Dişi Çocuk Tiyatrosu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban; “Belediye olarak her alanda hizmet ağımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şehrimizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürürken, Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın öncülüğünde yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehri yeniden imar etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu anlayışla kültür sanat alanında her yaştan vatandaşımızın katılımlarıyla kurs, etkinlik, sergi ve koro çalışmalarıyla hayatımızı renklendirmeye çalışıyoruz. Kültür ve sanat aracılığıyla aklımız, ruhumuz zarafet kazanıyor. Bu zenginliği korumak, sanat aracılığıyla ifade edilmesine zemin hazırlamak için gayret ediyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA NE YAPSAK AZDIR”

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik olarak farklı etkinlikleri hayata geçiriyoruz diyen Taban; “Bu kapsamda Mavi Balon Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunun sahnelediği Gepetto’nun Dişi çocuk tiyatrosu ile bugün çocuklarımız güzel ve keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Birçok projenin ömrü var ama insana yapılanın ömrü yok. Yaptığımız binanın, diktiğimiz ağacın, döktüğümüz asfaltın, parkın, her şeyin bir ömrü var. Az veya uzun, kısa veya uzun ama insana yapılan yatırımın ömrü yok. Bu çocuklara yapılan yatırımın bir ömrü yok. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Onlara verdiğimiz her emek daha sonra bizlere iyilik olarak, hayır olarak, İnegöl’e güzel işler olarak geri dönecektir diye düşünüyorum” dedi.

GEPETTO’NUN DİŞİ

Sergilenen çocuk tiyatrosu hakkında da bilgi veren Taban; “Necati Arpacı’nın yazarlığını Ertan Ekmekçinin ise yönetmenliğini üstlendiği “Gepetto’nun Dişi” tiyatro oyununda Usta Gepetto’nun, çırağı Sasha ile yeni kuklası Pinokyo’yu bitirmeye çabalarken, diş ağrısı yüzünden çektiği ızdırabı ve bu yüzden Gepetto Usta’nın doktora gitmeyi reddedip, hayatı zehir eden diş ağrısıyla kendi yöntemlerini kullanarak başa çıkma çabalarını ortaya koyan tiyatro oyununda Diş Sağlığının önemi vurgulanırken, çocuklarımıza diş sağlığı konusunda verdiği eğitici mesajlarıyla Gepetto’nun Dişi yeni yorumu, yeni oyuncuları ile çocuklarımızın karşısına çıktı. Günümüzde sürekli televizyon ve bilgisayarla haşir neşir olan çocukların sosyalleşmesi adına sahnelenen tiyatroda çocuklar hem kendi yaşıtları ile tiyatro izlemenin keyfini hem de sergilenen bu oyunumuzda farklı temaların işlendiği eğlenceli bir oyunu izlemenin mutluluğunu yaşadılar” dedi.

KASIM AYI DOPDOLU GEÇECEK

Taban son olarak; “Çocuklarımız için bu tür aktivitelerin devam edeceğini buradan belirtmek istiyorum. Bu manada Kasım ayı içerisinde sahnelecek tiyatro oyunlarımızla çocuklarımızın boş zamanlarını dopdolu ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlayacağız. Bu anlayışla 12 Kasım Cumartesi Karagöz Gölge Oyunu ‘Karagöz Kitap Okuyor’,19 Kasım Cumartesi İki Bavul Dolusu Çocuk Tiyatrosu ve 26 Kasım Cumartesi Diş Sağlığı Haftası kapsamında Dişler ve Düşler Çocuk Tiyatrosu ile çocuklarımızın karşısında olacağız. Özellikle anne babalarımızın böyle güzel ve keyifli aktiviteler ile çocuklarını buluşturmaları adına duyarlı davranmalarını bekliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Sahnelenen tiyatro oyunu sonrası veliler çocukları için gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar için İnegöl Belediyesine teşekkür etmeyi unutmadılar.

