Genç yaşında kalbine yenik düştü

Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde, okula gittiği serviste kalp krizi geçiren lise 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Merve Yılmaz yaşamını yitirdi.



Olay, Sabah saatlerinde Nogaylar Mahallesi’nde meydana geldi. Servisle okula giderken rahatsızlanan lise ikinci sınıf öğrencisi Merve Yılmaz, Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yılmaz’ın cesedi otopsi için morga konuldu.

Yılmaz’ın babası Sait Yılmaz’ın da 3 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kaynak : DHA

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