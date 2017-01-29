Genç sanatçılara Bozbey desteği

Genç ressamlar Ali Yılmaz ve Eray Yücel’in yağlı boya resim sergisine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bir tarafta sanata tükürmek isteyenler bir tarafta destek verenler var. Sanata sahip çıkanlara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi bu hafta genç ressamlar Ali Yılmaz ve Eray Yücel’in sergisine ev sahipliği yapıyor. 1 hafta açık kalacak ‘İzleniyorum’ adlı kadın temalı yağlı boya sergisinde 33 eser sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi açılışına birçok davetlinin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Çalışmalarından dolayı her iki sanatçıyı da kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, “Sanat günümüzde çok önemli hale geldi. Sanata bir tarafta tükürmek isteyenler var diğer tarafta ise destek verenler var. Ben sanatın her türlüsüne destek veren sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. Sanat olmazsa damarlarımızın bir kısmı yok olur. Bu iki genç arkadaşımızı kutluyorum”dedi.

Serginin temasının kadın olduğuna dikkat çeken Bozbey, “Kadın yaşamın her alanında erkeklerle yan yana olması gereken değerdir. Bu konuda kadınlar da mücadele etmeli. Kadınların da insan olarak yer alması geleceğimizin teminatıdır”ifadelerini kullandı.

Ali Yılmaz da sergiye katılanlara teşekkür ederek, kadınların sosyal alanda eksik yönlerini eserlerine yansıttığını belirtti.

Kadınlara duygusal açıdan baktığını belirten sanatçı Eray Yücel de eserlerinde kadınların hayatın içinde olduklarını vurguladığını ifade etti.

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