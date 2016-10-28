Genç hemşire o karara isyan etti

23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül’de Maslak – Çekmeköy otobüsünde şort giydiği için güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu’nun saldırısına uğramıştı. Saldırgan Çakıroğlu ilk duruşmada tahliye edildi, Ayşegül Terzi karara isyan etti.



Ayşegül Terzi, şunları söyledi:

EVDEN ÇIKAMIYORUM

”Evden çıkamıyorum. Çıkarsam da babamla çıkıyorum. Kendimi hapse atılmış hissediyorum. O adamsa sokakta.

Akli dengesinin bozuk olduğuna inanmıyorum. Bozuksa yeri hastane. Aklı yerindeyse de yeri hapishane.

TÜM KADINLARA SESLENİYORUM: ÇOK KORKUN

Tüm kadınlara sesleniyorum: Çok korkun! Çünkü bir otobüs dolusu insanın önünde beni öldürmeye kalkan saldırgan aramızda. O tekmeyi siz de yiyebilirsiniz.

GÜÇSÜZ VE SİLİK HİSSEDİYORUM

Bu olay öncesi güçlü bir kızdım. Şimdi kendimi güçsüz ve silik hissediyorum. O tekmeyi öldürmek üzere boynuma attı. Sonra ‘Neden ölmedi bu be!’ dedi.

ŞEHİR DEĞİŞTİRECEĞİM

Şehir değiştireceğim. O dışarıda olduğu sürece ben bu şehirde huzur bulamam.

Başbakan, o adamın bana vurmasını onaylamadığını ‘mırıldansaydı’ diyerek dile getirdi. Mırıldanarak bana ne demesi gerekiyordu? Mırıldanmak da şiddettir.

EN ACI MESAJ BİR KADINDAN

Sosyal medyadan en acı mesaj maalesef bir kadından geldi: ”Keşke sana o otobüste tecavüz etseydi.’ Neden bir kadın, bir kadın için böyle bir şey diler?

Bugüne kadar sustuk ve onlara cesaret verdik. Artık konuşun lütfen. Yoksa bu ülke kadınlar için cehennem olacak.

Saldırgan, Müslümanlığı kullanarak savunma yaptı. Ben de Müslüman’ım. Dinimizi böyle işlere alet etmek olmaz.

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