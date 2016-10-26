Genç bir kadının gözünden 15 Temmuz

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini İstanbullu genç bir kadının gözünden anlatan “My City, My Country” (Benim Şehrim, Benim Ülkem) minibelgeseli, bugün TRT World ekranında izleyiciyle buluşacak.

Konuya ilişkin TRT World’den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimini genç bir İstanbullunun gözünden ele alan mini belgeselde, daha önce hiçbir kanalda yayınlanmadığı belirtilen görüntüler yer alıyor.

TRT World tarafından özel olarak hazırlanan belgeselde, İstanbul’da yaşayan “Goncagül” isimli genç kadının darbe girişimi sırasında yaşadıkları, kendi telefonuyla çektiği görüntülerle ekrana taşınacak.

Belgesel, bugün saat 19.30’da izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, TRT World’ün “www.trtworld.com” internet sitesinden ve TRT World Youtube kanalında da izlenebilecek.

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