Gemlik’te zaman yönetimi tartışıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, belediye personeline zaman yönetimi hakkında seminer verildi.



Gemlik Belediyesi’nin Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte tertiplediği hizmet için eğitim seminerleri devam ediyor. Ticaret ve Sanayi Odası salonundaki seminerde, Matematik Mühendisi ve Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı Cemal Bozkurt, zamanı doğru kullanmanın yollarını anlattı. Cemal Bozkurt, “Zaman yönetimi, diğer kaynakların idaresindeki olduğu gibi analizlerden ve planlamadan yararlanmayı gerektirir. Bu eğitim ile hayatta başarılı olmak hedefleniyor” dedi.

“Zaman yönetim sisteminde tuzaklar, anahtar faktörler, görevlerin yönetilmesi, kayıtların yönetilmesi, randevuların yönetilmesi, iletişimin yönetilmesi” başlıklarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Cemal Bozkurt, hedef oluşturmak, planlama, organizasyon konularını da anlattı.

Kaynak : İHA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail