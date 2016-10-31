Kestel’in Gölbaşı mevkiinde yapılan cirit müsabakaları nefes kesti. Bursa Ata Atlı Cirit Spor Kulübü ile Kocaeli Çayırova Anadolu Spor Kulübü Cirit Takımı karşı karşıya geldi.

Açılış seremonisinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, “Sporun her dalında hizmet vermeye çalışıyoruz. Cirit de önemli bir ata sporumuz. Unutulmaya yüz tutmuş atalarımız sporlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Bursa Osmanlının ilk payitahtı. O ecdadın torunları olarak ata sporlarına sahip çıkmayı kendimize görev addediyoruz“ dedi.



Bursa Ata Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Maksut Gürel, verdikleri destekten ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı 21 puan alan Bursa Ata Atlı Cirit Spor Kulübü kazanarak Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

İHA