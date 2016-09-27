Geleceğin Yıldırım’ı bu merkezden yükselecek

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin yüzde 33’ünü yeniden planlayarak, Yıldırım’ı modern şehir kimliğine kavuşturmayı amaçlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Türkiye’de başka bir örneği daha olmayan Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.



Bursa Yıldırım Belediyesi, 5 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde sona yaklaştı. Vatandaşlara kentsel dönüşümün öneminin aktarılacağı ve ilçeyi ileriye taşıyacak vizyon projelerin tanıtılacağı Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde dev ekranlı konferans salonu, dönüşüm projelerinin hazırlandığı Kentsel Tasarım birimi, AR-GE birimi, toplantı salonu ve Kalite Yönetim Temsilciliği bulunuyor. Yıldırım Belediyesi bürokratlarıyla merkezi inceleyen Edebali, “Kentsel dönüşümün proje aşamasında ayrıntılı sosyal doku analizleri, anket ve görüşme içerikli saha araştırmaları ile dönüşümün sosyal ve ekonomik yapıya etkilerini inceliyoruz. Sonuçlar uzmanlar tarafından değerlendirilerek ortaya çıkan bilgiler ışığında dönüşümün yol haritasını oluşturuyoruz. Tamamlanan aşamaların ardından projenin gerçekleşeceği mahalle sakinlerini merkezimize davet ederek akıllarındaki tüm soru işaretlerini giderecek ve kentsel dönüşümde en önemli aşama olan vatandaş desteğini alacağız” dedi.

Kentsel dönüşümün tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için dönüşümün gerçekleşeceği bölgelerde sosyal ve ekonomik analiz verilerinin yol gösterici olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yansımaları analiz edilmeyen projeler eksik kalıyor. Çağdaş ve işlevsel yaklaşımlara uygun çalışmalar olmaktan çıkıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin dünyadaki başarılı örnekleri dikkate alındığında ‘insan odaklı’ ve ‘sosyal duyarlılığa sahip’ çalışmalar olduklarını, bilimsel analizlerle, ortak akılla ve katılımcı bir yöntemle hayata geçirildiğini görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, tüm belediye hizmetlerini aynı yöntemle ve özellikle vatandaşlarımızı dahil ettiğimiz katılımcı belediyecilik anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’ni ortak akılı oluşturabilmek amacıyla hayata kazandırdık. Türkiye’de başka hiçbir belediyede örneği olmayan merkezimizde hemşehrilerimizi ağırlayarak kentsel dönüşümün hayatlarına neler katacağını anlatacağız” diye konuştu.

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