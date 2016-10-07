“Geçmiş yaşantımız geleceğimizi etkiler”

Kelebeğin Dünyası’na konuk olan Aile ve Sistem Dizimleri Terapisti Meral Yardımcı, “Aile ve sistem dizimleri terapileri’’ ile ilgili bilgi ve tecrübelerini Yeşimliler ile paylaştı.

Yeşim Tekstil Kadın ve Çocuk Kulübü’nün, Uludağ Soroptimist Kulübü ile birlikte hayata geçirdiği “Kelebeğin Dünyası” projesi çerçevesinde gerçekleşen söyleşiler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yeşim Tekstil Pozitif Düşünce Kulübü liderliğinde hayata geçirilen söyleşiye Aile ve Sistem Dizimleri Terapisti Meral Yardımcı konuşmacı olarak katıldı. Yardımcı, “Aile ve sistem dizimleri terapileri’’ başlıklı söyleşisinde bu metot ile ilgili bilgi ve tecrübelerini Yeşimliler ile paylaştı.

Türkiye’deki merkezi İstanbul’da bulunan “Sistem Dizimleri Enstitüsü” ve Psikoterapist Dr. Mehmet Zararsızoğlu tarafından verilen 3,5 yıllık Sistem ve Dizim Terapisti eğitimini ve aynı alanda master eğitimlerini tamamlayarak “Aile ve Sistem Dizimleri Terapisti” olan Meral Yardımcı, aile dizimi çalışmasının, hayatımızdaki farkında olmadığımız tıkanıklıkların farkına varmamızı sağlayan, gerçeğin olduğu haliyle “kabulünü” amaçlayan bir yöntem olduğunu söyledi. Bu metodun 35 yıldan bu yana Avrupa’da, dünyada ve özellikle de son yıllarda ülkemizde uygulandığına dikkat çeken Yadımcı; “Bert Hellinger tarafından bulunan bu metod “hepimizin bir bütünün parçaları olduğumuz” ve “tüm oluşların bilgisinin her varlıkta ve boşlukta bulunduğu” teorisi ile yola çıkılarak geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir.” dedi.

“Geçmiş yaşantımız geleceğimizi etkiler”

Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti: “Hayatımızdaki evlilik ve ilişki problemleri, bedensel ve ruhsal hastalıklar, çalışma hayatındaki problemler, içsel boşluk, hayatta tekrar eden olaylar, tıkanmalar, ailemizden aktarılmışların izleriyle oluşur; arka planda kalan çoğunlukla fark edilmeyen bu dinamikler, geri kalan tüm hayatımızı etkiler ve gelecek nesillere kadersel miras olarak bilinçsizce aktarılmaya devam eder. İçine doğduğumuz ailenin kolektif bilincine dahil oluruz. Ailede olan tüm olaylar, kadersel döngüler, travmalar, hastalıklar, kayıplar, göçler, erken kaybedilen ebeveynler, erken ölen kardeşler, yarım kalmış sevgiler, iflaslar, bağımlılıklar, yanma, boğulma, ani kaza gibi dramatik ölümler veya intihar, cinayet, sır ve tabu gibi tüm bu durumlar zaman kavramı olmaksızın varlığımızda kayıtlı kalırlar. Bu metot sayesinde kişi aile ve kendi geçmişindeki tıkanıklıkları simüle etme ve ilk defa “dışarıdan seyretme” şansını yakalar, dışarıdan bir gözlemci olarak aynı deneyimleri yaşar ve uzun süreli bastırılmış olanı, bilinç düzlemine çıkarıp ruhsal acılarının kökenini görmeyi, donmuş, bloke olmuş duygularının yeniden canlanmasını ve akmaya başlamasını sağlar. Kişi yaşadığı varoluşunu borçlu olduğu aileye ve geçmişine cesaretle bakarak gerçeği olduğu hali ile kabul eder.”

“Kişi içsel barışa ulaşır”

Yardımcı, metodun faydasına ise şu sözlerle değindi: “Oluşan kabul sonucunda bu semptom ve hastalıkların adeta görevlerini yerine getirmenin huzuruyla kişinin yaşamından geri çekildikleri dizim çalışmaları sonrasında sıkça gözlenmektedir. Kişi yaşamla bütünleşir, uyum ve denge içine girer daha üretken, sağlıklı, dingin, başarıya götüren güçlü içsel barışa ulaşır.”

Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını da cevaplayan Meral Yardımcı’ya Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur tarafından bir teşekkür plakedi de takdim edildi.

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