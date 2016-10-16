Gaziantep’te patlama! 3 şehit

Gaziantep’te polisin operasyon yaptığı terör örgütü DEAŞ’ın hücre evinde, canlı bomba terörist kendini patlattı. Acı haberi veren Gaziantep Valisi Yerlikaya, “Maalesef 3 polisimiz şehit oldu, 4’ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı” dedi.



Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi’ndeki bir evde teröristlerin saklandığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı. Daha sonra belirlenen eve giren ekiplerin çalışması sırasında terör örgütü DEAŞ üyeleri kendilerini patlattı. Gaziantep Valisi AliYerlikaya, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

ACI HABERİ VALİ DUYURDU

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bir süreden beri Alevi Kültür Derneğine yönelikcanlı bomba saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu, ekiplerin buna yönelik çalışması sırasında terör örgütü DEAŞ’ın hücre evinin tespit edildiğini söyledi. Operasyon için harekete geçen ekiplerin çalışması sırasında teröristlerin kendilerini patlattığını ifade eden Yerlikaya, “Maalesef 3 polisimiz şehit oldu, 4’ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı” dedi.

Vali Yerlikaya, kentin huzur ve güvenliği için DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik çalışmaların büyük bir kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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