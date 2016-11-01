Gazi Üniversitesi’nde FETÖ depremi

Gazi Üniversitesi’nde bir rektör yardımcısı, üç dekan, bir genel sekreter yardımcısı, bir danışman ve üç müdür, üniversite yönetiminin FETÖ ile mücadelede yetersiz kalmasına tepki göstererek görevlerinden istifa etti.



Gazi Üniversitesi’nde bir rektör yardımcısı, üç dekan, bir genel sekreter yardımcısı, bir danışman ve üç müdür üniversite yönetiminin FETÖ ile yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle istifa etti.

Gazi Üniversitesi’nde istifaların sürmesi bekleniyor.

Üniversite yönetiminin birkaç gün içinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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