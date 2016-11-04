Gambiyalı milli kadın kaleci umuda yolculukta can verdi
04 Kasım 2016  //  By:   //  Dünya, Spor, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Gambiya kadın milli futbol takımının 19 yaşındaki kalecisi Fatim Jawara’nın geçen ay Akdeniz’de batan bir mülteci teknesinde boğulduğu bildirildi.

Fatim Jawara'nın arkadaşları onun anısında özel bir internet sitesi kurdu

Gambiya Futbol Federasyonu Başkanı Lamin Kaba Bajo, Jawara’nın Libya’dan İtalya’ya giden bir teknede olduğunu açıkladı.

İtalya’ya gelen kağıtsız göçmenlerin çoğunu Gambiyalılar oluşturuyor.

Fatim Jawara, milli takıma geçen yıl gelmişti.

Jawara, kulübü Red Scorpion’dan para almıyordu.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre bu yıl Akdeniz’de yaşanan tekne facialarında savaş ve yokluktan kaçan 4200’den fazla kişi öldü.

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