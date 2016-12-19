GAGİAD Kadınlar kurulundan bot ve mont yardımı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Kadınlar Kurulu tarafından Gap Görme Engelliler İlköğretim Okulunda eğitim ve öğretim gören yaklaşık 150 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.



Yardımla ilgili açıklamada bulunan GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Aylin Burnukara,’’ GAGİAD olarak her zaman eğitim bizim için önemli unsurlar arasında yer aldı. Bizler toplumun her alanında şehrimize ve ülkemize destek vermek için çalışmaktayız. Özellikle de kışın zorlu şartlarında küçükte olsa öğrencilerimize yardımda bulunarak kışı sıcak geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Kadınlar Kurulumuza, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonuna, Eğitim ve Ekonomi Komisyonuna ayrıca üye eşlerimize destekleri için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Kadınlar Kurulu ve üye eşleri tarafından öğrencilere tek tek hediye paketleri ve onlar için hazırlanan ikramlar verildi.

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