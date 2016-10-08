Freni boşalan kamyon eve girdi! 1 ölü
08 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Malatya’da freni boşalan kamyon Suriyelilerin oturduğu eve girdi. Olayda 7 aylık hamile bir kadın öldü, 6 kişi yaralandı.
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Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi TOKİ yolu inişine gelen Mustafa Cansız kamyonun fren sisteminin boşaldığını görünce aracı durdurmak istedi. Ancak, kamyon hızla bir evin içine girdi.

Evde 6 Suriyeli ile 3 misafirlerinin bulunduğu belirlendi. Kazada kamyon şoförü Mustafa Cansızın ile evdeki aralarında 1 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Karnında 7 aylık bebeği ile ölen Suriyeli kadının duvarı yıkılan evin enkazı altında kaldığı belirtildi.

 

Kaynak : DHA

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