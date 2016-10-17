Fransa’da kritik toplantı
17 Ekim 2016  //  By:   //  Dünya, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yvez Le Drian’ın ev sahipliğinde, Musul’un terör örgütü DAEŞ’tan kurtarma operasyonuna ilişkin, 25 Ekim’de Paris’te uluslararası bir toplantı düzenlenecek.

Fransa’da Musul’a  yönelik operasyonla ilgili 25 Ekim’de Paris’te bir toplantı düzenleyecek. Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları, basına yaptıkları açıklamada, bu  toplantıda, ortak operasyonla ilgili durum değerlendirmesinde bulunulacağını  bildirdi. Yine aynı kaynaklara göre, toplantıya, Fransa ve ABD’de olmak üzere 12  ülkenin savunma bakanı katılacak. Fransa, Irak’ta DEAŞ ile mücadele için Peşmergeleri eğitmek üzere  geçen yıl bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat göndermişti.  Bölgeye son  olarak top bataryası gönderen Fransa, Musul’un DEAŞ’tan geri alınması için terör  örgütü mevzilerine Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan savaş uçaklarıyla  yoğun hava saldırıları düzenliyor.

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