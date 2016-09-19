Fransa sahillerinde burkini deneyi

Avustralyalı Zeynab Alshelh, birçok belediyede burkininin yasaklandığı Fransa’ya giderek burkini giyen kadınlara yönelik tepkileri ölçtü.



Zeynab Alshelh, Fransa’ya giderek burkini giyen kadınlara yönelik tepkileri ölçtü. Genç kadın, çevredeki birçok kişinin burkini giydiği için kendisini sahilden kovmaya çalıştığını ve bazı kişilerin de polisi aramakla tehdit ettiğini anlattı.

GÖZLERİYLE GÖRMEK İSTEDİ

Fransa’da burkini yasağına halkın tepkisini anlamak ve Müslümanlara destek vermek üzere Fransız Rivierası’ndaki sahilleri gezen Avustralyalı Zeynab Alshelh, yaşadıklarını 7 News Australia kanalına anlattı.

“Orada yaşananları kendi gözümle görmek, bunlarla başa çıkan genç kızlarla konuşmak istedim.” diyen Alshelh, annesiyle beraber burkini ile denize girmek isterken birçok Fransız’ın itirazıyla karşılaştıklarını söyledi.

YASAK KALKTI ANCAK…

Alshelh, “Yerel halk tarafından sahilden ayrılmazsak polise haber verecekleri konusunda tehdit edildik. Bu bölge burkini yasağının kaldırıldığı bir yerdi ama yaşayanlar bundan pek memnun değildi.” diye konuştu. Daha sonra birkaç Müslüman arkadaşıyla sahilde üzerinde ‘Bana burkinim hakkında soru sorun’ yazılı bir kartonla oturduklarını ama çevredekilerin tepkisinin değişmediğini kaydeden Alshelh, “Burkini ya da İslam ile terör arasında bir bağ kurulmamalı.” dedi.

Fransa’nın birçok bölgesinde burkini yasağı mahkeme kararıyla kaldırılmış olsa da, birçok belediye yasağı uygulamaya devam ediyor.

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