Fransa futbolu kadın başkana emanet

Fransa 1. ve 2. Lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu başkanlığına Nathalie Boy de la Tour seçildi.



Fransa Birinci Futbol Ligi’nin (Ligue 1) internet sitesinde yer alan açıklamada, 2013’ten bu yana LFP’de yönetim kurulu üyeliği yapan 48 yaşındaki De La Tour’un 4 yıllığına başkanlık görevine seçildiği bildirildi.

De La Tour Fransa’da bu göreve seçilen ilk kadın yönetici.

Öte yandan, Fransa Milli Futbol Takımı’nın 2004-2010 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Raymond Domenech, LFP Yönetim Kurulu tarafından başkanlığa aday gösterilmiş ancak genel kurul üyelerinin kararıyla bu adaylık reddedilmişti.

Kaynak: AA

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