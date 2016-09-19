Franchising kredisiyle iş dünyasına girdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, franchising kredisiyle açılan ilk işyeri olan bebek ve çocuk giyim mağazası dualarla açıldı.



Atatürk Kent Meydanı karşısında faaliyete başlayan bebe ve çocuk giyim mağazası açılışında açıklama yapan girişimci iş kadını Elif Yapar, Aydın’da ilk defa banka aracılığıyla ‘Franchising Kredisi’ ile açılan bebe giyim mağazası olduğunu belirterek, giyim olarak tamamen 0-7 yaş gurubuna hitap ettiğini söyledi.

Daha önce eşi ile kafe çalıştırarak esnaflık deneyimi kazandıklarını ifade eden Yapar, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in esnafa sağladığı kredi avantajlarını gözden geçirdikten sonra bankaların da sunduğu kredi imkanlarını incelediklerini ve en sonunda Halk Bankası’ndan aldıkları ‘Franchising Kredisi’ ile bebe giyim mağazasını açtıklarını kaydetti.

Yapar, Franchising sistemi ile kendi işini kurmak ya da mevcut işlerinin yanı sıra yeni bir alanda faaliyet göstermek isteyenler için yeni bir kredi sistemi olduğunu, avantajlı faiz oranı ve vade seçenekleri ile sunulan krediyle, franchise giriş bedeli ödemesi ve işyerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan harcamalar için finansman desteği sağlandığı ve kendilerini de bu seçeneklerden birini tercih ettiklerini ifade etti.

Mağazanın yüzde 70’ini aldıkları düşük faizli kredi ile sağlandığını belirten Yapar, amaçlarının iyi bir hizmet sunmak olduğunu ve açtıkları mağazanın Türkiye de bebe giyimi üzerinde isim yapmış önemli firmaların tasarladığı ürünlerinin yer aldığını sözlerine ekledi.

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