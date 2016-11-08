Fotoğraf tutkunlarından portfolyo değerlendirmelerine ilgi

Bu sene ‘Kent Diyalogları’ temasıyla hazırlanan BursaFotoFest, portfolyo değerlendirme görüşmeleriyle fotoğraf meraklılarına çalışmalarını usta isimlere gösterme fırsatı veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi (BKK) ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (Bufsad) işbirliğiyle bu sene 6.’sı düzenlenen BursaFotoFest, fotoğraf sergisinin yanı sıra fotoğraf sanatına ilgi duyanların çalışmalarını usta isimlere göstererek değerlendirmelerde bulundukları portfolyo görüşmeleriyle de devam ediyor. Çektikleri fotoğraf karelerini sanatçılara göstererek görüşlerini birinci ağızdan alan katılımcılar, artı ve eksi yönlerine tüm detaylarıyla öğrenebiliyor. Çalışmalarını usta isimlere anlatan katılımcılar, projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de BursaFotoFest’i ziyaret ederek portfolyo çalışmalarına katılmış, fotoğraf sanatçılarıyla fotoğraf tutkunlarının görüşmelerini yakından takip etti.

Portfolyo değerlendirmelerinde Elena Chemyshova (Rusya), Barış Karamuço, George Georgiou (İngiltere), Abdullah Hekimhan (Türkiye), Hasan Şenyüksel (Türkiye), Engin Güneysu (Türkiye), Nevzat Çakır (Türkiye), Sinan Çakmak (Türkiye), Yusuf Murat Şen (Türkiye), Alberto Modiano (Türkiye) ve Banja Rathnov (Danimarka) katılarak fotoğraf meraklılarının çalışmalarını yakından inceleyerek görüşlerini iletti.

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